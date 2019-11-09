Лондон, 10 ноября, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Знаменитый британский фотограф, создавший несколько обложек альбомов The Beatles, Роберт Фримен скончался. Об этом рассказал Пол Маккартни на своём сайте.

(сс) badgreeb RECORDS Фото Роберта Фримана на обложке альбома «Help!»

«Помимо того, что он был отличным профессионалом, он был также творческой личностью и по-настоящему оригинальным мыслителем», — написал музыкант.

В сообщении не говорится о причинах смерти Фримена.