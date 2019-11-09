Москва, 10 ноября, 2019, 02:18 — ИА Регнум. По мнению организаторов UFC Fight Night 163, самым интересном боем турнира является московский поединок между российским бойцом Забитом Магомедшарипов и американцем Кэлвином Каттаром. Об этом сообщается на пресс-конференции по итогам турнира.

(сс) Andreas Arcabic UFC

За лучшее выступление на UFC Fight Night 163 специальная премия была вручена немцу Давиду Заваде, победившему российского борца Абубакара Нурмагомедова.

Также премию за выступление на турнире вручили представителю России Магомеду Анкалаеву, одержавшему победу над южноафриканцем Далчу Лунгиамбулу.

Напомним, Магомедшарипов одолел Каттара в финальной встрече турнира UFC в Москве.