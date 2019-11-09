Москва, 10 ноября, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Оперативники проверили два торговых центров Москвы и заявили об отсутствии на их территории предметов, представляющих угрозу взрыва. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Сообщения о минировании ТЦ «Европолис» и «Европейский» оказались ложными: «Проверка завершена, угрозы не обнаружено».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный сообщил о минировании двух московских торговых центров.