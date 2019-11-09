Москва, 10 ноября, 2019, 01:55 — ИА Регнум. С Днём сотрудника органов внутренних дел поздравил работников МВД России Владимир Колокольцев. Текст поздравления размещен на сайте министерства.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«Сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Многотысячный коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности», — говорится в поздравлении.

В тексте поздравления министр поблагодарил правоохранителей за добросовестный и самоотверженный труд и пожелал «успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким».

Кроме того, министр отметил важность дальнейшего наращивания усилий в борьбе с преступностью. Главными приоритетами остаются борьба с экстремизмом, киберугрозами, коррупцией, оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

8 ноября на встрече с членами семей погибших сотрудников МВД Колокольцев рассказал, что с начала 2019 года в РФ 23 сотрудника полиции погибли и ещё более 1,2 тысячи получили ранения при исполнении своих служебных обязанностей.