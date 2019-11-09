Полицейские обследуют два ТЦ в Москве после сообщения от анонимов
Москва, 10 ноября, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Торговые центры на западе и северо-востоке Москвы проверят оперативные сотрудники полиции после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает представитель экстренных служб города Москвы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Полиция
«Поступили угрозы взрывов в торговых центрах «Европолис» на Проспекте Мира и «Европейский» на Киевской площади», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 2 ноября мужчина позвонил в службу «02» с мобильного телефона и сообщил о минировании здания главка столичной полиции на ул. Петровка, 38 в центре Москвы. В результате было заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящимся взрыве.
Подозреваемому грозит крупный штраф или лишение свободы до восьми лет.