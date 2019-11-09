Искавшие в Мойке останки тела убитой девушки водолазы нашли скелет
Санкт-Петербург, 10 ноября, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Во время поисков останков тела убитой в Санкт-Петербурге девушки водолазы нашли останки другого человека, сообщает пресс-служба «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», передает 10 ноября агентство ТАСС.
Как стало известно, на дне Мойки найдет скелет неизвестного человека. «Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту находки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Перебурге задержан преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов. Мужчина дал признательные показания, в настоящее время с диагнозом переохлаждение он находится в больнице, куда он попал после того, как пытался укрыть останки тела на дне Мойки.