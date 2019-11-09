Санкт-Петербург, 10 ноября, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Во время поисков останков тела убитой в Санкт-Петербурге девушки водолазы нашли останки другого человека, сообщает пресс-служба «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», передает 10 ноября агентство ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Мойка

Как стало известно, на дне Мойки найдет скелет неизвестного человека. «Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту находки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Перебурге задержан преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов. Мужчина дал признательные показания, в настоящее время с диагнозом переохлаждение он находится в больнице, куда он попал после того, как пытался укрыть останки тела на дне Мойки.