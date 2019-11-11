Лахор, Пакистан, 11 ноября, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Правительство пакистанской провинции Панджаб запретило учащимся всех государственных и частных школ пользоваться мобильными телефонами и посещать социальные сети на уроках.

Pexels Сотовый телефон

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министерство образования Панджаба направило распоряжение во все школы провинции с запретом на посещение социальных сетей «со всех возможных устройств» в стенах школ. Правительство провинции объяснило свой запрет тем, что социальные сети «толкают детей к угрозе наркотиков».

Как отмечает пакистанский телеканал, запрет на социальные сети распространяется на всех школьников до шестнадцати лет.