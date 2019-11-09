Нарьян-Мар, 10 ноября, 2019, 00:07 — ИА Регнум. 9 ноября в Нарьян-Маре состоялся митинг, посвященный 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и за права человека труда. Горожане прошли с флагами и транспарантами по центральной улице Смидовича, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Шествие в честь годовщины Октябрьской революции

С трибуны перед собравшимися выступили коммунисты и сторонники партии. Прозвучали требования защитить достижения Великой Октябрьской революции: 8-часовой рабочий день, гарантии бесплатной медицины и образования, защиты прав рабочих. Также выступавшие поделились свои видением социально-экономической обстановки в НАО и потребовали прекратить политическое преследование Павла Грудинина.

Как сообщало ИА REGNUM, с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который принимал участие в выборах президента РФ в марте 2018 года, по решению суда будет взыскано свыше 1 млрд рублей.