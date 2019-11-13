Все новости о небывалом для ноября наводнении, его причинах и последствиях — в трансляции ИА REGNUM .

Аномальная погода в ряде регионов РФ осложнила паводковую обстановку: вышедшие из берегов реки после затяжных дождей и снегопадов затопили территории Новгородской, Псковской, Костромской, Вологодской, Тверской, Ярославской областей. К 9 ноября вода отступила, но новые дожди и потепление вызвали вторую волну паводка. Теперь под угрозой подтоплений большие города: Великий Новгород, Вологда.

МЧС России опубликовало оперативный прогноз на 10 ноября 2019 года. Ведомство прогнозирует вероятность подтоплений в трёх субъектах Российской Федерации: Новгородской, Псковской и Костромской областях.

Несмотря на то, что в Вологодской области наблюдается спад воды, административный центр региона — город Вологда — находится в ожидании повторения потопа. Синоптики обещают повышение температуры до +4 градусов и дожди.

Жители Великого Новгорода опасаются разлива водной артерии — реки Волхов — в черте города. С утра 9 ноября горожане фиксируют подъём уровня воды в Волхове, отмечая, что вода затапливает городские набережные.

Ресторанный комплекс на реке Волхов Фрегат «Флагман» «почувствовал себя настоящим кораблём», сообщает 53news.ru. Пешеходный мостик к ресторанному комплексу 9 ноября ушёл под воду, его пришлось поднимать с помощью специальной техники.

«Из-за того, что в регион придёт потепление, начнётся активное таяние наледи и снега. Это, в числе прочего, приведёт к подъёму уровня воды. Опасность актуальна для следующих территорий: Бабаевский район, Череповецкий, Чагодощенский, Устюженский, а также Вологодский). Уровень воды будет подниматься на реках Молога, Вологда, Тошня, Лежа», — сообщает издание.

В Вологодской области сложная ситуация сохранится до 17 ноября. Об этом сообщает vologda-poisk.ru со ссылкой на данные филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасатели и представители спецслужб Вологды объявили набор волонтёров для ликвидации последствий паводка. Для оказания помощи приглашаются жители в возрасте от 14 лет и старше. В городе организован оперативный паводковый штаб.

В Вологде в зону вероятного подтопления при максимальном уровне подъема воды (620 см) в реке Вологде попадает до 65 объектов экономики, до 165 жилых домов, до 9641 садовых участков в Лукьяново, Баранково, Ананьино, Доронино. Полный список жилых домов, которым угрожает паводок, — на сайте Вологда.рф .

Жителям Вологды напомнили о порядке действий при непогоде и подтоплениях. Центр гражданской защиты населения рекомендует соблюдать ряд простых правил:

На 18:00 9 ноября уровень воды в реке Вологда составляет 110,54 м по Балтийской системе (434 см). За сутки он снизился на 1,10 м, за день с 8:00 — на 10 см, сообщает Вологда.рф. В Вологде по-прежнему действует режим повышенной готовности к ЧС. Критической является уровень воды в 112,2 м по Балтийской системе. До этой отметки остаётся более 1,6 метра.

В настоящее время на реках Холова (посёлок Крестцы), Уверь (в деревне Меглецы) и Пола (деревня Налючи) продолжают сохраняться уровни воды, достигшие отметки опасного явления.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, в ближайшие 1−3 дня продолжится рост уровней воды на озере Ильмень, реках Волхов, Ловать (в районе села Взвад) и Шелонь (в городе Сольцы) на 20−30 см в сутки. Ожидается достижение неблагоприятной отметки на реке Волхов в районе посёлка Краснофарфорный (Чудовский район).

В пострадавших от паводка районах Новгородской области, где вода пошла на спад, люди возвращаются в свои жилища и оценивают причинённый ущерб. В социальных сетях люди публикуют видео из своих затопленных домов с повреждённой бытовой техникой, мебелью, загубленными припасами на зиму, хранившимися в подвалах жилых домов. Комиссии по оценке ущерба от стихии начнут работу в ближайший понедельник, 11 ноября.

Всего, начиная с 6 ноября, в Вологде эвакуировано 17 человек, в том числе четверо детей.

В Вологде по-прежнему затопленными остаются дачные участки в Прилуках, Лукьяново, Баранково, Доронино, Екимцево. Из Баранково утром 9 ноября эвакуировали пятерых человек — трое взрослых и двое детей. Как сообщает Вологда. рф, они находились в удовлетворительном состоянии, их встретили родственники, у которых они и разместились.

От микрорайона Прибрежный в Вологде вода отступила, полностью освободился подъезд к жилому кварталу — на улицу Луговую. На подступах к микрорайону по-прежнему находится сформированная из мешков с песком дамба, которая удержит воду на случай повторного повышения уровней.

Власти Вологды заявили о готовности к встрече второй волны паводка.

В случае ЧС областное управление МВД и Росгвардии увеличит количество сотрудников для решения поставленных задач. Будут использованы силы вологодского гарнизона МВД, привлечены сотрудники из резерва, из отпусков.

«Все действия в городе строго координируются с областным штабом. Губернатор Олег Кувшинников лично контролирует готовность муниципалитетов. На сегодня город остается в режиме максимальной готовности. Для защиты левого берега, протяженностью 2,3 км, и мкр Прибрежный, приготовлено 6 кранов, 4 экскаватора, 12 самосвалов, 8 шаланд, 4 автобуса для подвоза людей, 1 автобус — для работы оперативного штаба, полевая кухня. Крупные предприятия города, ВИПЭ ФСИН и другие организации выразили готовность при необходимости оказать помощь физической силой», — заявил мэр Вологды Сергей Воропанов .

Вологда готова ко второй волне паводка и борьбе с подтоплениями [Вологда.рф]

В Новгородской области на озере Ильмень в деревне Войцы (Новгородский район) 10−11 ноября ожидается достижение неблагоприятной отметки, предупреждает ГУ МЧС России по Новгородской области. К 8:00 9 ноября уровень воды в озере в этом месте составил 510 см над нулем поста, при неблагоприятной отметке в 530 см.

Читайте об этом: В Великом Новгороде объявили сбор помощи пострадавшим от паводка

«Людям, попавшим в беду, нужны продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло, а также теплая одежда, обувь, бутилированная вода, одеяла, подушки, матрасы, постельное бельё», — отметили организаторы акции.

В Великом Новгороде 10 ноября продолжится сбор помощи для жителей районов, пострадавших от дождевого паводка.

«На Козицынском кладбище есть ливневая канализация. На «новом» кладбище она нормально работает, а на «старом» иногда приходится чистить колодцы, чтобы помочь воде уйти. На Пошехонском кладбище дела обстоят хуже, потому что место для захоронения достаточно старое. Однако никакой критической ситуации нет», — прокомментировали в МУП «Ритуал».

В Новгородской области региональное управление Роспотребнадзора ежедневно мониторит ситуацию в подтопленных районах и проверяет качество питьевой воды. Пока все взятые пробы соответствуют нормативам.

Об этом: В Новгородской области открыли движение на 12 участках подтопленных дорог

В Новгородской области 9 ноября открыли движение на 12 участках дорог, ранее разрушенных паводковыми водами. Ещё 12 участков пока закрыты для движения автотранспорта.

В городе Порхов Псковской области вышедшая из берегов река Шелонь затопила прибрежные улицы и вплотную подступила к Порховской крепости, сообщают жители города.

В Новгородской области, по данным ГУ МЧС России на 8:00 10 ноября, остаются подтопленными 36 населённых пунктов в десяти районах. Подтоплено 27 жилых домов, в которых проживает 65 человек, в том числе один ребенок, 64 приусадебных участка, повреждено 17 участков дорог, девять низководных мостов. Отсутствует проезд к двум населённым пунктам в двух районах.

В районах Новгородской области идут активные восстановительные работы: спасатели разбирают заторы на реках, откачивают воду и просушивают помещения.

В Вологодской области, по данным ГУ МЧС России по региону, подтоплено 22 дома и 27 приусадебных участков в Вологодском районе. Эвакуировано 48 человек, в том числе девять детей. Отрезанных населенных пунктов нет.

На реке Немда у села Селище продолжается подъём (+39 см/сут.). В верхнем течении реки Нея у села Парфеньево (Парфеньевский район Костромской области) уровень воды на 11 см ниже критической отметки (402 см 120,29 мБС), уровень воды снижается.

На левобережных притоках реки Костромы за прошедшие сутки продолжался подъем уровня воды: река Андоба (+21 см/сут.), река Тебза (+32 см/сут.). На левобережных притоках Горьковского водохранилища (реки Мера, Медоза, Сендега) прошел пик дождевого паводка, уровни воды снижаются на 5−46 см.

На всей территории Костромской области продолжается дождевой паводок с интенсивным ростом уровней воды на подавляющем большинстве рек с умеренной и высокой интенсивностью (до 0,56 м) с замедлением роста в ночное время в связи с наступлением отрицательных температур воздуха. Непосредственно на реке Кострома у города Буй вода поднялась за сутки на 48 см, сообщает ГУ МЧС России по региону.

На Горьковском водохранилище в Костромской области, как сообщает ГУ МЧС России по региону, наблюдается незначительный подъем уровней воды до 11 см за сутки.

Отрезано от «большой земли» пять населённых пунктов — это 31 жилой дом с населением 69 человек (в том числе восемь детей).

Всего на территории Костромской области остаются подтоплены два низководных моста (Солигаличский район у населённого пункта Дятлово, Чухломской район у Панкратово), 107 приусадебных участков, один жилой дом в селе Судай Чухломского района, где проживают четыре человека, в том числе двое детей.

Циклон, который топит регионы на северо-западе и в центре России, синоптики назвали «Амели» .

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, с 10 ноября временный снежный покров начнёт таять. Это приведет к возобновлению подъема воды, начиная с западных районов области (Бабаевский, Череповецкий, Чагодощенский, Устюженский, Вологодский). Ожидается повышение уровней на реках Молога, Вологда, Тошня, Лежа. Возможно увеличение площади затопленных и подтопленных территорий. Такая ситуация сохранится до 15−17 ноября.

Подробности в материале: Мэр Вологды заявил о максимальной готовности ко второй волне паводка

«Уровень воды в реке за сутки снизился более чем на метр и составляет 110,51 м по Балтийской системе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются плюсовая температура и осадки, а значит вода вновь может подняться. Напомню, максимальной отметки в 111,47 м уровень воды достиг днем 7 ноября, критической для нас является отметка в 112,2 м. Продолжаем мониторить ситуацию. Готовимся к любому варианту развития событий», — сообщил Воропанов.

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что город готов к встрече второй волны паводка и ликвидации возможных последствий. О «максимальной готовности» к ЧС глава муниципалитета также написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На территории Костромской области за сутки освободилось от воды 14 приусадебных участков в Поназыревском и Павинском районах. Новых подтоплений не зарегистрировано, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«На сегодняшний день в Крестцах вода ушла из домов, оставаясь на придворовых территориях и в подвальных помещениях», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

В Крестецкий район Новгородской области сегодня, 10 ноября, для усиления областной группировки спасателей прибыли спасатели Невского спасательного центра МЧС России: 51 человек и восемь единиц техники.

Спасательные и коммунальные службы Глазова переведены на режим работы в выходные дни, согласно составленному графику, в связи с угрозой подтопления территорий из-за подъема воды в реках Чепца и Малая Сыга. В настоящее время проверена готовность техники, прорабатывается вопрос размещения людей на случай эвакуации. Власти пока не вводят режим ЧС.

За ночь уровень упал на 7 см. Максимум в 111,47 метра зафиксирован днем 7 ноября, критической является отметка в 112,2 метра. Ситуация может измениться в связи с приходом в регион теплого Атлантического циклона. Ситуацию контролируют городские власти.

Новгородцы сообщают в соцсетях о подтопленной дороге к деревне Чурилово, расположенной на берегу реки Мста в Новгородском районе.

Пострадавшие от паводка жители Вологды смогут получить единовременную материальную помощь. Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Учитываются доход семьи, условия проживания, ущерб, понесенный в результате чрезвычайной ситуации. По данным портала Вологда. рф, размер выплаты может достигать 25 тыс. рублей, за материальной помощью нужно обращаться в областное учреждение «Центр социальных выплат».

Вода ушла с подтопленных территорий Вологодской области. Пункты, которые были затоплены, освободились от воды. Накануне в деревне Новое Вологодского района аэромобильная группировка откачивала воду. Также известно, что эвакуированные люди стали потихоньку возвращаться в дома. В пунктах временного размещения остаются восемь человек, сообщается на официальной странице правительства Вологодской области в соцсети «ВКонтакте».

В столице Вологодской области — городе Вологда — уровень воды в реке Вологда на 11:00 10 ноября составлял 110,44 м по Балтийской системе, сообщает ИА «Вологда Регион».

«Почти неделю без выходных в подтопленных районах Новгородской области идёт ликвидация последствий дождевого паводка. Более 140 спасателей и днем, и ночью готовы прийти на помощь. Всего же в восстановительных работах задействованы почти 500 человек», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Плечом к плечу в ликвидации последствий дождевого подтопления работают со спасателями пожарные местных гарнизонов. С первых минут удара стихии они пришли на помощь жителям подтопленных районов. Не прекращают свою работу они и сейчас», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

«78 га урожая картофеля и овощей, который не успели убрать фермеры, вследствие паводка уничтожено», — сообщили в администрации Солецкого района.

В Солецком районе Новгородской области из-за паводка погибли посевы сельскохозяйственных культур: посевы озимой пшеницы и озимого рапса, урожай картофеля и овощей.

Мэр Вологды Сергей Воропанов сегодня, 10 ноября, проинспектировал состояние прибрежных территорий. «Уровень воды в реке стабилизировался и составляет 110,43 м по Балтийской системе. По прогнозам МЧС пик паводка прошёл, после дождя возможен подъем уровня, но не значительный. В некоторых местах зафиксирован сход грунта, но угрозы для жилых домов нет. Ведется работа по откачке воды с подтопленных территорий», — сообщил глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За день на территории Костромской области от воды освободилось еще девять приусадебных участков, всего за прошедшие сутки — 32 участка в Поназыревском, Павинском Октябрьском и Буйском районах. Новых подтоплений не зарегистрировано, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Гидрологическая обстановка в Костромской области по состоянию на 18:00 10 ноября.

В Вологде из-за наводнения вместе с берегом в реку «съехали» теплица с хозпостройкой на одном из частных участков. ЧП произошло на улице Луначарского, сообщает Вологда.рф. По словам соседей, обрушение берега происходило и ранее, владельцы участков его укрепляли своими силами.

В Новгородской области к вечеру 10 ноября паводковая обстановка остаётся прежней: остаются подтопленными 35 населённых пунктов в десяти районах, подтоплено 12 жилых домов, в которых проживает 25 человек, в том числе один ребёнок. Повреждено 19 участков дорог, шесть деревянных мостов. По-прежнему нет сухопутного проезда к двум населённым пунктам в двух районах области.

По данным «Новгородавтодора», в Новгородской области за прошедшие сутки дорожникам удалось ликвидировать последствия размывов на пяти участках дорог. Ещё на пяти выставлены предупреждающие знаки, движение открыто. По-прежнему подтопленными остаются 19 участков, на которых движение запрещено.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, на реке Шелонь (водомерный пост в городе Порхов) наблюдаются высокие уровни воды — 615 см (критический — 668 см). Возможно локальное подтопление территорий, предупреждает ведомство.

Также прогнозируются подтопления в девяти районах Костромской области — обстановка может ухудшиться в населённых пунктах Буй, Судай, Боговарово, Якшанга.

По данным ведомства, сохраняется вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, в муниципальных районах Новгородской области (Краснофарфорный, Волхов Мост, Мошенское, Сольцы) — в зоне подтопления могут оказаться 22 жилых дома и 62 приусадебных участка. Прогнозируется также ухудшение обстановки в трёх населённых пунктах (Хвойная, Холынья, Русско) с подтоплением 40 жилых домов и 105 приусадебных участков.

В Вологде в ночь на 11 ноября ожидается переменная облачность, временами слабый дождь. Температура +2…+4 C°. По прогнозам специалистов, снижение уровня воды в реке прекратится.

Управляющим компаниям Вологды поручено в усиленном режиме откачивать воду из подтопленных подвалов жилых домов. Мэр Вологды Сергей Воропанов в воскресенье, 10 ноября, совместно со спасателями провел объезд прибрежных территорий и поручил оперативно устранить последствия подтопления после спада уровня воды и приготовить все силы и средства к возможной «второй волне» паводка.

Гидрометцентр России прогнозирует в Новгородской области, где в связи с дождевым паводком с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации, сильный дождь 11 ноября.

В подтопленных районах Новгородской области специально созданные комиссии с сегодняшнего дня, 11 ноября, начнут подсчитывать ущерб от стихии. В том числе для оказания адресной помощи пострадавшим.

В Костромской области ущерб от паводка по данным на 8 ноября уже оценивался в сумму более 2 млн рублей. Больше всего в регионе пострадал город Солигалич, где под водой оказалось более 60 домов.

По данным министра сельского хозяйства Новгородской области Елены Покровской , в Новгородской области из-за паводка потеряли 500 га урожая картофеля, 300 га зерновых и 150 га овощей, сообщается в итоговой новгородской программе «Вести. События недели».

В Солигаличе (Костромская область), который больше всего в регионе пострадал от наводнения в начале ноября, готовятся ко второй волне паводка. С сегодняшнего дня, 11 ноября, в городе прогнозируется потепление с положительными температурами в течение всех суток. Спасатели готовы — все необходимые силы и средства есть.

За прошедшие выходные дни нижний ярус набережной Александра Невского в Великом Новгороде затопило, как и обещали в гидрометцентре, сообщает сетевое издание « Генплан Великого Новгорода ».

Читайте подробнее: В Новгородской области остаются в воде почти 500 дворов и 12 домов

Вода в подтопленных районах начала отступать с 8 ноября, но не ушла ещё с 488 приусадебных участков. Остаются повреждёнными 19 участков дорог и шесть деревянных мостов. К двум населённым пунктам в двух районах области всё ещё нет сухопутного проезда.

В Новгородской области, по данным на 7:00 11 ноября, подтопленными остаются 35 населённых пунктов в десяти районах. Подтоплено 12 жилых домов, в которых проживают 25 человек.

Ликвидация последствий паводка в Новгородской области продолжается. В восстановительных работах заняты 442 человека, задействована 191 единица техники, в том числе десять плавсредств. От МЧС привлечено 135 человек и 33 единицы техники.

Наводнение в Крестецком районе Новгородской области . Цитата со страницы главы региона Андрея Никитина в соцсети «ВКонтакте» .

За прошедшие сутки на территории Костромской области от воды освободились два приусадебных участка в посёлке Якшанга Поназыревского района, сообщает ГУ МЧС России по региону. Новых подтоплений не зарегистрировано.

В Костромской области к утру 11 ноября оставались подтопленными два низководных моста в Солигаличском районе (у населённого пункта Дятлово) и Чухломском районе (у деревни Панкратово), 93 приусадебных участка в Чухломском, Буйском и Нейском районах и жилой дом в селе Судай Чухломского района. Продолжают действовать три лодочные переправы в Пыщугском, Солигаличском и Чухломском районах.

«Главная задача на ближайшие дни, помимо непосредственно ликвидации последствий стихии, оказать всю необходимую помощь людям. Помочь с просушкой домов, обеспечить подвоз продуктов».

Спасатели Новгородской области беспокоятся не только о пострадавших от наводнения людях. [Цитата со страницы губернатора Новгородской области Андрея Никитина: vk.com/nikitinandrey2017]

За выходные уровень воды в реке Вологде упал на 1,35 метра и теперь составляет 110,36 метра по Балтийской системе. Опасный порог в 110,7 метра миновал, несмотря на потепление и выпавшие осадки, сообщает vologda-poisk.ru.

«Несмотря на снижение уровня воды в реке Шелонь, пешеходный мост (лавина) закрыт до обследования его технического состояния! Будьте внимательны, не допускайте к закрытой территории детей!»

Жители Порхова уже обращали внимание властей региона на то, что пешеходный мост через реку Шелонь, который в народе называют «лавиной», сносит паводком каждый год.

Подробности в материале: В Великом Новгороде за десять дней выпало 220% месячной нормы осадков

Сегодня, 11 ноября, в городе продолжаются дожди. По прогнозу синоптиков, может выпасть 13 мм осадков — почти 27% от нормы за 12 часов. Ожидается, что дожди прекратятся 12 ноября.

В Великом Новгороде с 1 по 10 ноября выпало 109 мм осадков, что составляет 220% месячной нормы. При этом только за трое суток, с 3 по 6 ноября, на город обрушилось 184% месячной климатической нормы осадков за ноябрь.

Глава Крестецкого района Новгородской области Сергей Яковлев сообщил на своей странице в «ВКонтакте» о работе спасателей Невского спасательного центра в районном центре Крестцы. По его словам, спасатели продолжают активные восстановительные работы по откачиванию воды и просушиванию помещений.

«Костромская областная служба спасения уже пятый день круглосуточно в работе. Помогают людям выбираться с территорий подтопленных домовладений, спасать домашних животных, вывозить имущество, доставляют продукты питания, сухие дрова, помогают в откачке воды из подвалов, открытии дверей, оказавшихся скованными льдом в результате похолодания. Проводят объезды и осмотры районов, оказавшихся в зоне паводка. По поручению губернатора спасательная служба готовится и к возможной второй волне паводка, связанной с прогнозируемым потеплением. Спасибо, мужики!» [Цитата из группы ВК «Подслушано. Костромская область»]

12:54 11.11.2019

По информации «Новгородавтодора», за прошедшие выходные дорожникам удалось ликвидировать последствия размывов на 12 участках дорог в Новгородской области:

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Всего с момента поступления информации о первых разрушениях на дорогах движение восстановлено на 34 участках дорог.

12:55 11.11.2019 В Новгородской области на 18 участках дорог движение по-прежнему прекращено. Восстановлением разрушенных дорог занимаются более 100 специалистов подрядных организаций и 65 единиц техники.

13:21 11.11.2019 В Лукьяново (Вологодская область) из-за подмыва обвалился берег на дачном участке. Цитата сайта gorodvo.ru.

13:23 11.11.2019 Наибольший рост уровня воды за сутки (+31 см) наблюдался в озере Ильмень в селе Коростынь Новгородского района — здесь уровень воды достиг 545 см, превысив уровень начального подтопления (530 см). На 10 см превышает критический уровень и вода в озере в районы деревни Войцы (540 см на 8:00 11 ноября при уровне начального подтопления 530 см). В деревне Козынево уровень воды в Ильмене достиг 542 см, поднявшись за сутки на 12 см — и он также превышает критический. В реке Волхов в черте Великого Новгорода вода за сутки поднялась на 11 см до 535 см (при уровне начального подтопления 562 см). В посёлке Краснофарфорный Чудовского района до опасного уровня воды в Волхове осталось 5 см — за сутки вода прибыла здесь на 13 см. Читайте подробнее: МЧС: Уровень воды в озере Ильмень и реке Волхов растёт

13:56 11.11.2019 Одна из дачниц, приезжающих в Крестцы Новгородской области только летом, предложила бесплатное жильё для нуждающихся. «Платить не надо, за коммунальные услуги тоже буду платить я», — пишет женщина в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Местные жители благодарят, не веря, что такое возможно: «Таких людей уже практически не осталось». Напомним, помощь пострадавшим от паводка пообещали и власти региона, однако точные суммы компенсаций станут известны только по окончании работы специальных комиссий, оценивающих ущерб. Они приступили к работе в пострадавших районах с сегодняшнего дня, 11 ноября.

14:01 11.11.2019 Алтайский край. Бийск. Здесь введен режим ЧС. И нет, там не залило дождем и не завалило снегом, там завалило мусором. ЧС объявлена в связи с неблагоприятной экологической обстановкой. Город утопает в мусоре. Читайте также: Зарастает свалками: в Бийске введён режим ЧС из-за мусора

14:02 11.11.2019 Один из затопленных домов в посёлке Крестцы Новгородской области [цитата из группы vk.com/public70918232]

14:16 11.11.2019 На сегодняшний день уровень воды в реках Костромской области пошел на спад. Из-за резкого похолодания количество осадков значительно уменьшилось, но передышка эта временная, уже на днях в регионе ждут вторую волну паводка — синоптики прогнозируют очередное резкое потепление и дожди.

14:17 11.11.2019 В Порховском районе Псковской области уровень воды в реке Шелонь пошёл на спад, уверяют в ГУ МЧС России по региону.

14:43 11.11.2019 Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу организовать откачку воды и просушку подвалов и домов граждан, освобождение ото льда улиц и тротуаров, адресную помощи людям. «Я требую от МЧС, от областных спасателей, от местных властей — не ждать обращений, а постоянно работать во взаимодействии с теми людьми, чьи домохозяйства оказались в зоне паводка. Большая просьба, инициативным порядком уточнять информацию по каждому домохозяйству, которое было подтоплено», — отметил Сергей Ситников.

14:45 11.11.2019 В Костромской области в городе Солигаличе, наиболее пострадавшем от паводка, проверят состояние воды и почвы, а при необходимости проведут работы по дезинфекции. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Кокоулина, с 8 ноября в Солигаличе работает группа, проводится отбор проб воды. «По лабораторным исследованиям качество воды в водопроводной сети соответствует требованиям, в том числе по микробиологии. Вопрос находится на контроле», — заявил Кокоулин.

14:49 11.11.2019 В городе Буй Костромской области будут искать инженерное решение для дополнительной защиты территорий в районе дамбы. Такое поручение сегодня, 11 ноября, дал губернатор региона Сергей Ситников. «Это связано с высоким уровнем грунтовых вод ниже уровня дамбы. Необходимо выехать на место, изучать ситуацию со специалистами-гидрологами и определить вариант, как сделать так, чтобы понижать уровень грунтовых вод в период паводка», — подчеркнул Ситников.

14:53 11.11.2019 В реках Костромской области наблюдается значительное снижение уровня воды, но в предстоящие дни ожидается тёплая погода с осадками. «Поэтому уже сегодня приняты все необходимые меры по консолидации сил и средств для подготовки к возможной второй волне паводка», — сообщили в пресс-службе губернатора Костромской области.

16:05 11.11.2019 Новгородский паводок своим краешком задел и Ленинградскую область. Как сообщает региональное издание 47news, были подтоплены дороги на подъезде к деревне Славково в Бокситогорском районе Ленобласти. «Под воду ушло примерно 500 метров, образовалась огромная лужа до метра глубиной. На место отправили дежурных спасателей <…> Местные чиновники связывали подтопление с паводком в Новгородской области», — отмечал источник. В настоящее время проезд транспорта по затопленным участкам трасс на подъезде к деревне Славково и дороге Пикалево — Струги — Колбеки возобновлен. В ночь с 9 на 10 ноября вода пошла на убыль.

16:10 11.11.2019 В Вологде подтопило более 700 дачных участков. На компенсацию ущерба их владельцев попросили не претендовать. Об этом: Сотни дачных участков оказались в зоне подтопления на Вологодчине

16:41 11.11.2019 Подтопленные районы в Новгородской области. 53.mchs.gov.ru

16:43 11.11.2019 Псковская ГРЭС в Дедовичах пропускает излишние воды в нижний бьеф после ливневых дождей, которые прошли в Псковской области и стали причиной подъёма уровня воды в реке Шелонь. Это необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и организации безаварийного прохождения дождевого паводка.

18:00 11.11.2019 В Новгородской области продолжаются восстановительные работы. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, вода уходит из наиболее затопленных районов. «Идут активные работы по возведению и организации переправ, разбор заторов, откачка воды, просушка помещений и подвалов», — сообщили в ведомстве. В ликвидации последствий паводка задействованы почти 400 человек.

18:06 11.11.2019 Паводок в Новгородской области. 53.mchs.gov.ru

18:07 11.11.2019 Ликвидации последствий паводка в Новгородской области. 53.mchs.gov.ru

18:08 11.11.2019 Ликвидации последствий паводка в Новгородской области. 53.mchs.gov.ru

18:40 11.11.2019 На реках Северо-Запада России сохраняется высокий уровень воды с подтоплением прибрежных территорий, сообщает сегодня, 11 ноября, Гидрометцентр РФ. Подъем уровня воды на 2−40 см в сутки с подтоплением поймы наблюдается в Псковской области на реке Плюсса и реке Луга в Ленинградской области. В Вологодской области с 8 по 10 ноября уровень воды в реках начал падать, однако остаются подтопленными поймы рек Молога, Чагодоща, Андога. В Новгородской области у деревни Войцы на озере Ильмень вода поднялась до 540 см, превысив на 10 см неблагоприятную отметку. Наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек в деревне Холынья и посёлке Пролетарий Новгородской области. Ожидается, что 11−12 ноября уровень воды на реке Волхов у посёлка Краснофарфорный (Чудовский район) достигнет неблагоприятной отметки (455 см), при которой начнётся подтопление территории. Читайте также: На реках Северо-Запада России сохраняется высокий уровень воды

18:42 11.11.2019 В Кировской области у села Спасское и в Костромской области у ряда рек затоплена пойма на глубину 25−138 см. В Костромской области высокие уровни воды в реке Унжа (город Макарьев), реке Ветлуга (сёла Кажирово и Михайловцы, город Шарья), реке Вохма (у деревни Гробовщино) и реке Нея (у Поназырево).

19:22 11.11.2019 В Вологодской области из-за погодных условий в режиме повышенной готовности работают 12 районов, в режиме ЧС — пять районов области, сообщает в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Олег Кувшинников.

19:23 11.11.2019 В Вологодской области восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов, оставшихся без электричества. Подтопленных населенных пунктов нет. «Однако есть затопленные участки дорог. Движение по ним ограничено. Восстанавливать их начнём сразу после снижения уровня воды», — сообщил глава региона Олег Кувшинников.

19:41 11.11.2019 Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о том, кто сможет претендовать на выплаты для компенсации материального ущерба от паводка. Он также назвал размер этих выплат и порядок обращения за ними. Читайте также: Мэр Вологды назвал размер выплат при утрате имущества от паводка

20:31 11.11.2019 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил о том, что ситуация с паводком стабилизировалась. Однако из-за новых обильных осадков и таяния снега может последовать вторая волна паводка. Читайте также: Губернатор Вологодской области заявил о стабилизации ситуации с паводком

21:23 11.11.2019 Новгородский гидрометцентр прогнозирует выпадение до 20−25 мм осадков в регионе с 11 по 13 ноября. В ближайшие трое суток сохранятся высокие уровни воды в реках области и озере Ильмень. При этом местами возможны подъёмы уровней воды и подтопление территорий населенных пунктов в Чудовском районе (п. Краснофарфорный, н.п. Волхов Мост), Новгородском районе (н.п. Холынья, н.п. Русско, н.п. Пролетарий, н.п. Бронница), а также ухудшение ситуации в Хвойнинском районе (п. Хвойная, с. Песь).

21:26 11.11.2019 ГУ МЧС России по Костромской области уведомляет, что новых подтоплений в регионе нет, за сутки вода ушла с 19 приусадебных участков. Но 76 участков по-прежнему под водой, а также один жилой дом в селе Судай Чухломского района.

21:29 11.11.2019 Великий Новгород под дождём, вода в Волхове прибывает [цитата видеосюжета телеканала НТ]

21:46 11.11.2019 В Вологодской области на компенсацию после паводка могут рассчитывать те, кто лишился единственного жилья, а также малоимущие и многодетные семьи, сообщает ГТРК «Вологда». »Граждане обращаются относительно дач. На сегодняшний день нет возможности финансировать утрату имущества на дачных участках — подчёркиваю, это только жильё граждан, причём оно является для них единственным местом проживания. Это все возможные на сегодня меры по оказанию государственно-социальной поддержки», — пояснил заместитель мэра города Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

21:48 11.11.2019 Подтопленные дачные участки Вологодской области [цитата видеосюжета телепрограммы «Вести. Вологодская область»]

21:51 11.11.2019 В Вологодской области сотрудники МЧС и МВД вместе с чиновниками администрации Вологодского района провели подворовый обход в связи с паводковой обстановкой. «Жителей населенных пунктов инструктируют о мерах безопасности в случаях выхода воды из рек и подтопления домов и придомовых территорий», — сообщили 11 ноября в ГУ МЧС России по Вологодской области. В ближайшие дни на территории региона ожидаются неблагоприятные явления в виде увеличения уровней воды в реках. Это может быть вызвано одновременным выпадением осадков и таянием снега из-за относительно теплой погоды.

21:55 11.11.2019 Жителей Вологодской области информируют о правилах поведения при паводке и после него. Фото: ГУ МЧС России по Вологодской области.

22:58 11.11.2019 Второй волны паводка в Вологде не ожидается. Однако в городе сохраняется режим повышенной готовности. Нынешний паводок войдет в историю: подобные случаи были зафиксированы лишь весной 2012 и 1995 годов, отмечают городские власти. «В связи с паводком вода в реке (Вологда) стала мутнее в 10 раз, несмотря на это, очистные сооружения города работают в штатном режиме. Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН», — говорится на сайте «Вологда.рф».

23:08 11.11.2019 «Надо бросить все силы для помощи людям. Нужно тепловую пушку устанавливать — устанавливайте, надо воду откачивать — откачивайте, надо сушить дома — сушите дома. Привлекайте предприятия и неравнодушных людей. Помогайте продуктами. Всё нужно делать молниеносно. Прошу не бросать вологжан, попавших в отчаянную ситуацию. В каждом муниципалитете прошу создать комиссию и оценить ущерб, причиненный гражданам и объектам инфраструктуры», — обратился к главам муниципалитетов губернатор Вологодчины Олег Кувшинников. Об этом: Ущерб от паводка на Вологодчине посчитают муниципальные комиссии

23:16 11.11.2019 Посёлок Краснофарфорный, Новгородская область ГУ МЧС России по Новгородской области

23:34 11.11.2019 МЧС России в оперативном прогнозе на 12 ноября сообщает о возможных подтоплениях пониженных участков местности в двух регионах РФ — Новгородской и Костромской областях.

07:39 12.11.2019 По состоянию на 12 ноября в Новгородской, Костромской и Вологодской областях остаются подтопленными несколько населённых пунктов.

07:52 12.11.2019 Очередное заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями состоится в правительстве Новгородской области сегодня, 12 ноября, в 18:00. В регионе с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации.

08:19 12.11.2019 В Вологде второй волны паводка не предвидится, но сохраняется режим повышенной готовности. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, режим ЧС будет введён на отдельных улицах и кварталах города, где комиссия зарегистрирует большой ущерб от паводка. Глава города пояснил, что для введения ЧС на территории всего города за двое суток должно выпасть не менее 100 мм осадков. В Вологде 4−6 ноября выпало 73 мм.

08:22 12.11.2019 Режим ЧС остается в пяти муниципалитетах Вологодской области, в режиме повышенной готовности находятся 12 муниципалитетов.

08:25 12.11.2019 В Новгородской области 12 ноября уровень воды в реке Волхов достигнет неблагоприятной отметки в посёлке Краснофарфорный Чудовского района, прогнозируют синоптики. Здесь возможны подтопления. Также у неблагоприятной отметки 12 ноября будут колебаться уровни воды в озере Ильмень.

08:55 12.11.2019 Паводок в Новгородской области. [53.mchs.gov.ru]

09:41 12.11.2019 ГУ МЧС России по Новгородской области обнародовало гидрологический бюллетень на 12 ноября, согласно которому уровень воды в озере Ильмень превысил критические отметки на всех постах наблюдения (в селе Коростынь, деревнях Войцы и Козынево). За сутки уровень воды в озере поднялся на 10−18 см, превысив уровень начального подтопления на 10−28 см.

09:45 12.11.2019 В реке Волхов в Новгородской области уровень воды за сутки поднялся на 11−12 см. В посёлке Краснофарфорный Чудовского района вода в Волхове уже на 6 см превышает критический (461 см при уровне начального подтопления 455 см), в черте Великого Новгорода до критического уровня остаётся 15 см (547 см при уровне начального подтопления 562 см).

09:52 12.11.2019 В Новгородской области, по данным МЧС на вечер 11 ноября, оставались подтопленными 34 населённых пункта в десяти районах. В воде — восемь жилых домов, в которых проживают 20 человек. Остаются повреждёнными 20 участков дорог и восемь деревянных мостов. Подробности в материале: Новгородский паводок: Волхов выходит из берегов в Чудовском районе

10:18 12.11.2019 «На улице осень, у всех печное отопление, кому-то уже и к дровам не пройти, да и дрова все намокли, а скоро зима, что будем делать…», — пишут жители посёлка Хвойная Новгородской области в соцсетях. В районной администрации сообщили, что на 11 ноября в Хвойнинском районе в зоне подтопления находилось семь населённых пунктов — это 212 придомовых территорий. В самом посёлке Хвойная затоплен один дом на улице Первомайской. Районные власти сообщили о восьми участках размытых дорог в районе, а также о временном перекрытии движения в районном центре. Подходы к 47 домам в Хвойной оборудовали деревянными мостками — таких временных тротуаров проложено уже почти 700 метров. Одиноким пожилым людям, а также инвалидам, доставляют продовольствие, питьевую воду, дрова. Об этом: Вода прибывает: жители новгородского посёлка Хвойная бьют тревогу

10:47 12.11.2019 Паводок в Новгородской области. [53.mchs.gov.ru]

11:30 12.11.2019 Уровень воды в реке Волхов в районе Великого Новгорода достиг 5,47 метра, и до критической отметки (6,2 метра) ещё «есть запас». Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию городского управления по делам ГО и ЧС. В администрации Великого Новгорода также сообщили, что воду из Волхова Волховская ГЭС сбрасывает: «Шлюзы открыты, идёт сброс воды из реки». «Установление критического уровня воды и опасности наводнения, с которым начинаются затопление и материальный ущерб, не прогнозируется», — отметили в администрации Великого Новгорода. Читайте также: Паводок: в Великом Новгороде не ожидают резкого подъёма воды в Волхове

11:52 12.11.2019 В Костромской области за сутки новых подтоплений не зарегистрировано, сообщает ГУ МЧС России по региону. На данный момент остаются подтопленными один низководный мост у населённого пункта Панкратово Чухломского района, 76 приусадебных участков в Чухломском, Нейском и Буйском районах, один жилой дом в селе Судай Чухломского района.

11:55 12.11.2019 Жители Костромской области опасаются второй волны паводка.

11:58 12.11.2019 Последствия паводка в Костромской области [44.mchs.gov.ru]

12:20 12.11.2019 В Новгородской области, по данным на утро 12 ноября, остаются подтопленными 34 населённых пункта в десяти районах, восемь жилых домов, в которых проживает 20 человек. Повреждено 20 участков дорог, восемь низкоуровневых мостов, отсутствует проезд к одному населённому пункту.

12:34 12.11.2019 В Псковской области ожидают вторую волну дождевого паводка в Дедовичском районе. «В связи с обильными дождевыми осадками ожидается вторая волна дождевого паводка. Будет осуществляться организованный пропуск воды из водохранилища на реке Шелонь», — сообщили в администрации Дедовичского района. Людей предупредили об опасности находиться в пойме реки Шелонь ниже плотины «в связи с возможным увеличением объёма пропуска по мере роста объемов поступления в водохранилище дождевых вод». «Открытие затворов гидроузла будет осуществляться планомерно по мере заполнения водохранилища», — сообщили в администрации района. Читайте также: В Дедовичском районе Псковской области ожидают вторую волну паводка

13:53 12.11.2019 Паводок в Новгородской области осенью 2019 года ГУ МЧС России по Новгородской области

14:07 12.11.2019 Спасатели Невского спасательного центра сегодня, 12 ноября, занимаются восстановлением площадки на территории детского сада № 4 «Светлячок» в Крестцах Новгородской области. В ходе паводка здесь были затоплены качели, беседки и спортивные сооружения.

14:08 12.11.2019 Спасатели восстанавливают детский сад в Крестцах ГУ МЧС России по Новгородской области

14:55 12.11.2019 Хвойная, Новгородская область [цитата из группы «ВКонтакте» vk.com/region53]

15:31 12.11.2019 В Великом Новгороде собрали помощь пострадавшим от паводка [vesti53.com]

16:22 12.11.2019 По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13−14 ноября уровень воды в реке Полисть в городе Старая Русса достигнет неблагоприятной отметки, которая составляет 460 см над нулем поста.

16:46 12.11.2019 ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз Новгородского гидрометцентра предупреждает о возможных подтоплениях в Великом Новгороде и Старорусском районе. Вода в реке Полисть на 3 см не достигает критической отметки. В Великом Новгороде вода в реке Волхов может подняться до опасных значений 13−15 ноября. Об этом: МЧС прогнозирует подтопления в Великом Новгороде и Старой Руссе

17:02 12.11.2019 Новгородская область. Вашково [vk.com/region53]

17:02 12.11.2019 Паводок в Новгородской области ГУ МЧС России по Новгородской области

17:08 12.11.2019 РОО «Новгородский областной центр многодетной семьи» организует благотворительный сбор вещей для жителей подтопленных районов Новгородской области. Сбор помощи будет организован 16 и 17 ноября с 13:00 до 15:00 по адресу центра: Великий Новгород, проспект Мира, 5/10 (со двора, подъезд 7). Отмечается, что особенно необходимы: [[[list-2]]]

17:43 12.11.2019 Подтопление в Старой Руссе 8 ноября 2019 года [Администрация Старорусского района]

18:29 12.11.2019 В Новгородской области за прошедшие сутки дорожники ликвидировали размывы на ещё пяти участках дорог региона, сообщает «Новгородавтодор». Отремонтированы следующие участки: [[[list-3]]]

18:31 12.11.2019 Подтопленными в Новгородской области остаются 16 участков дорог. На семи из них выставлены предупреждающие знаки, движение открыто. В восстановительных работах заняты 150 человек, более 90 единиц техники.

18:33 12.11.2019 Новгородская область [vk.com/region53]

18:36 12.11.2019 В Солецком районе Новгородской области в зоне подтопления остаётся 600-метровый участок дороги между деревнями Болотско и Остров. В деревне Остров проживают четыре человека. «От эвакуации люди отказались, проблем с продовольственным обеспечением не испытывают», — сообщили в администрации Солецкого района.

19:49 12.11.2019 В Вологде комиссия сегодня, 12 ноября, приступила к обследованию жилых домов, пострадавших от паводка.

19:50 12.11.2019 «В доме, которому 60 лет, мы живем втроем — с женой и внучкой. Раньше у нас были случаи подтопления — вода появлялась в подвале, затем уходила, но мы особенно не беспокоились. В этот раз наводнение наступило быстро — за ночь вода заполнила все вокруг, машину я выгнал на улицу. Начали искать причину, вызвали аварийную бригаду «Вологдагорводоканала», так как думали, что не справляется ливневка. Однако труба оказалась исправна. Выяснилось, что фонтаном хлестало из коллектора на ул. Полярной, 22, и остановить поток было невозможно из-за подпора, который возник по причине разлива реки», — говорит житель дома № 6 на ул. Полярной в Вологде Василий Николаев.

19:51 12.11.2019 Подтопленные дома в Вологде [Вологда.рф]

20:53 12.11.2019 ГУ МЧС России по Новгородской области опубликовало данные на 20:00 12 ноября. В регионе остаются подтопленными 32 населённых пункта в десяти районах. В воде десять жилых домов (в них проживают 23 человека) и 548 приусадебных участков. Всё ещё разрушены 26 участков дорог и девять мостов — это деревянные, низкоуровневые переправы.

21:43 12.11.2019 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин 12 ноября провёл очередное заседание комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе.

22:01 12.11.2019 «Уровень воды в части рек Новгородской области остается высоким, в ближайшие дни уровня начального подтопления может достигнуть Волхов. Синоптики не предвещают сильных осадков, потому в целом ситуация постепенно должна начать улучшаться», — сообщил Андрей Никитин по итогам заседания в соцсети «ВКонтакте».

22:02 12.11.2019 По словам новгородского губернатора, от ливней в той или иной степени пострадали 69 участков региональных и межмуниципальных дорог. «Движение восстановлено на 39 участках, на 16 участках движение запрещено. Подтопленными остаются 17 участков местных дорог. Главное условие восстановления транспортной доступности — снижение уровня воды. После спада воды дорожникам потребуются сутки на восстановление движения по временной схеме», — написал губернатор Новгородской области в соцсети «ВКонтакте».

22:03 12.11.2019 Комиссии по оценке ущерба приступили к работе во всех пострадавших от паводка районах Новгородской области, отметил глава региона Андрей Никитин.

22:49 12.11.2019 На 13 ноября МЧС России прогнозирует вероятность подтоплений только в одном регионе РФ — Новгородской области.

22:56 12.11.2019 Среди пострадавших от паводка жителей Новгородской области — 37 инвалидов, 137 пенсионеров и семьи с несовершеннолетними детьми. Министр труда и социальной защиты населения Анна Тимофеева пояснила, что эти категории пострадавших от паводка имеют право на получение единовременной выплаты в связи с трудной жизненной ситуацией. В зависимости от ущерба она может достигать 11 тыс. рублей. Подробности в материале: Пострадавшим от паводка новгородцам пообещали до 11 тыс. рублей компенсации

23:01 12.11.2019 В Вологодской области суммы компенсаций пострадавшим от паводка — совсем другие. «При полной утрате имущества на каждого члена семьи выплата составляет до 100 тыс. рублей, при частичной — до 50 тыс. рублей. Финансирование в размере, определенном комиссионно, будет осуществляться из резервного фонда города», — заявил мэр Вологды Сергей Воропанов. Кроме того, право на единовременную материальную помощь до 10 тыс. рублей имеют малоимущие. Ещё на одну единовременную материальную помощь до 25 тыс. рублей имеют право вологжане, у которых пострадало единственное жилье. Однако на ситуации, связанные с утратой имущества на дачных участках, данные меры поддержки не действуют.

00:22 В Новгородской области проливные дожди и паводок привели к гибели урожая у 52 сельхозпроизводителей в семи районах. Об этом 12 ноября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в новгородском правительстве заявила министр сельского хозяйства Елена Покровская. По её словам, пострадали те фермеры, которым не удалось завершить уборку урожая в октябре. Об этом: Паводок погубил урожай у 52 новгородских сельхозпроизводителей

00:24 Информация о гибели посевов в Новгородской области будет направлена в Минсельхоз России. «В короткий срок компенсацию можно получить только за застрахованные посевы», — отметила региональный министр сельского хозяйства Елена Покровская.

07:31 Паводок в Новгородской области [© ГУ МЧС России по Новгородской области]

07:32 Выполнение мероприятий по режиму чрезвычайной ситуации на территории Вологодской области в среду, 13 ноября, остается на контроле ГУ МЧС России по Вологодской области, сообщили в ведомстве. Режим ЧС сохраняется на территории города Белозерска, Вологодского, Череповецкого, Устюженского, Тотемского, Междуреченского, Бабушкинского районов. Силы МЧС по региону продолжают работы по ликвидации последствий подтоплений населённых пунктов в Вологодском районе.

07:41 В Костромской области сохраняется паводкоопасная обстановка. Как отметили утром 13 ноября в ГУ МЧС России по Костромской области, в минувшие сутки было зафиксировано подтопление низководного деревянного моста через реку Вига в районе деревни Панкратово в Чухломском районе, подтопление придомовых территорий и жилого дома в селе Судай в том же районе, а также подтопление придомовых территорий в Буйском районе. «На время осеннего половодья демонтирован конструктивно-разбираемый деревянный мост через реку Немда в Кадыйском районе», — отметили в Главке МЧС по Костромской области. Сегодня ситуация с подтоплениями в Чухломском и Буйском района останется на особом контроле региональных спасателей.

08:49 В первый день работы комиссии по определению ущерба от паводка в Вологоде было обследовано порядка 80 участков, сообщил мэр города Сергей Воропанов. По его словам, бригады водоканала занимаются отводом воды с пострадавших участков. «До наступления минусовых температур необходимо просушить дома и подвалы. У нас есть договорённость со строительными организациями, они предоставят для просушки тепловые пушки», — пояснил Воропанов. Для предотвращения подтоплений, по его словам, необходимо «провести ревизию и ремонт дренажной системы, рассмотреть возможность участия в федеральных программах по дноуглублению не только реки Вологды, но и малых городских рек».

09:50 По предварительной оценке, ущерб в сфере образования из-за паводка составил порядка 40 млн рублей. «В период пика подъёма воды наиболее сложная обстановка сложилась в учреждениях образования Старорусского и Крестецкого районов», — сообщила министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова. Об этом: Новгородским детям после паводка устроят оздоровительные каникулы

09:50 В Вологде комиссия начала работу по оценке ущерба в жилых домах, пострадавших от паводка [vologda-portal.ru]

09:53 В Новгородской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших от паводка 4−6 ноября 11 районах области вода спадает, но существует новая угроза подтоплений в Старорусском, Чудовском, Новгородском районах и в Великом Новгороде.

10:23 За ночь с 12 на 13 ноября уровень воды в реке Вологда в административном центре Вологодской области поднялся на 4 см. Это произошло несмотря на незначительное количество осадков. «По мнению экспертов, на уровень воды в реке влияет тающий снег», — сообщает портал «Вологда.рф». По словам заместителя мэра Вологды Алексея Никитина, сегодняшний показатель соответствует уровню 9 ноября, при этом есть запас, позволяющий избежать критической ситуации.

10:38 Ликвидация последствий подтоплений в Вологодской области [35.mchs.gov.ru]

11:07 Вологдагорводоканал усилил контроль качества водопроводной воды после паводка. Как сообщает «Вологда.рф», вода круглосуточно проверяется по 70 параметрам, и так будет продолжаться, пока не спадет уровень воды в реке. «Вода из крана отвратительна по всем параметрам!!!», — отреагировал один из читателей паблика указанного СМИ в соцсети.