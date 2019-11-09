Сыктывкар, 9 ноября, 2019, 23:53 — ИА Регнум. В столице Коми сегодня состоялся митинг против строительства полигона ТКО в Ленском районе Архангельской области.

Bnkomi.ru На митинг в защиту ящикам пришли тысячи сыктывкарцев

По данным СМИ, в нём приняли участие не менее 5 тысяч человек. Среди выступающих были представители инициативных групп Урдомы и Яренска, активисты Коми, а также политик и журналист Максим Шевченко. В рядах участников был замечен известный блогер Илья Варламов.

Со сцены митинга звучали призывы к введению массового раздельного сбора мусора, переработке отходов, заботе об экологии республики и страны в целом, а также консолидации Коми и Архангельской области для совместной борьбы с экоугрозой, которой является мусорный полигон на Шиесе.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Экотехнопарк Шиес» для захоронения московских отходов пока не прошёл всех согласований и экспертиз, однако площадка для его строительства уже подготовлена.

Добавим, что проект, вызвавший волну протеста, правительством Архангельской области признан приоритетным.