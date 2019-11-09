Лестер, Великобритания, 9 ноября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. «Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Twitter@LCFC Итоги матча

На 68-й минуте нападающий «Лестера» Джейми Варди пробил в пустой угол ворот голкипера «Арсенала» Бернда Лено. А на 75-й минуте Варди отдал передачу хавбеку Джеймсу Мэддисону, после чего тот увеличил отрыв в счёте.

На данный момент «Лестер» вышел на второе место в чемпионате Англии, в активе команды 26 очков после 12 матчей. «Арсенал» с 17 очками идёт на шестом месте.

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