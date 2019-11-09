Эйбар, Испания, 9 ноября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Twitter@realmadrid Итоги матча

В составе «Реала» дубль оформил нападающий Карим Бензема, забивший один из голов с пенальти. Ещё по голу забил защитник Серхио Рамос, также реализовавший пенальти, и хавбек Федерико Вальверде.

На данный момент «Реал» вышел на первое место в чемпионате Испании, в активе команды 25 очков после 13 туров. «Эйбар» с 15 очками идёт на 15-м месте.

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