Мюнхен, Германия, 9 ноября, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 4:0.

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В составе «Баварии» дубль оформил нападающий Роберт Левандовски, ещё один гол забил полузащитник Серж Гнабри. Кроме того, автогол на счету защитника «Боруссии» Матса Хуммельса.

На сегодняшний день «Бавария» занимает третье место в чемпионате Германии, в активе команды 21 очко после 11 туров. «Боруссия» с 19 очками идёт на пятом месте.

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