Москва, 9 ноября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. В России в тестовом режиме могут ввести систему поощрения водителей за аккуратное вождение в 2020 году. Об этом 9 ноября сообщил заместитель председателя правительства России Максим Акимов в беседе с журналистами.

(сс) Jace За рулем автомобиля

По его словам, специального технического оснащения для внедрения такой системы не потребуется, так как она будет подразумевать разработку «регуляторной рамки».

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Он также отметил, что данный вопрос будет вынесен на обсуждение Правительственнойкомиссиипо обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов озвучил необходимость введения системы поощрений для аккуратных водителей во время встречи с делегатами съезда «Деловая Россия» в октябре 2019 года. Акимов пояснил, что одной из важных задач в России является стимулирование водителей к безопасному поведению на дороге. Это можно сделать, по его мнению, используя онлайн-контроль за транспортными средствами и систему денежных поощрений для аккуратных водителей.