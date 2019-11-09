Милан, Италия, 9 ноября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Миланский «Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Twitter@Inter Итоги матча

В составе «Вероны» единственный мяч забил хавбек Валерио Верре, реализовавший пенальти. У"Интера» голы на счету полузащитников Матиаса Весино и Николо Бареллы.

В настоящее время «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 28 очков. Нерадзурри на одно очко отстают от «Ювентуса».

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