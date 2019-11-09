Москва, 9 ноября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. На станции «Театральная» метрополитена Москвы Театральный музей имени А. А.Бахрушина провел представление, посвященное проходящей в эти дни в «Новом Манеже» выставке «ТЕАТР.RUS». Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

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В ходе акции пассажирам столичной подземки была показа история русского театра. Открыла представление кукла-конферансье, собирая людей и приглашая их к участию в действии. Затем в центре зала станции метро «Театральная» артисты выступили с хореографическим этюдом и разыграли пластический этюд.

На площадке «Музыка в метро» станции «Театральная» действо подхватил Молодежный симфонический оркестр Фонда развития искусства и поддержки талантливой молодежи «Шаг на сцену», на фоне которого прошел перформанс с участием актеров из московских театров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выставка «Театр.RUS», приуроченная к 125-летию Театрального музея Бахрушина, посвящена истории российского театра и объединяет более 2000 экспонатов. Экспозиция открылась в выставочном зале «Новый Манеж» 1 ноября и продлится до 8 января 2020 года.