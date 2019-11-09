Великий Новгород, 9 ноября, 2019, 21:09 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным на вечер 9 ноября, остались в транспортной изоляции два населённых пункта в двух районах — к ним до сих пор нет сухопутного проезда из-за разрушенных паводком дорог и мостов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в регионе остаются подтопленными 36 населённых пунктов в десяти районах Новгородской области.

Mchs.gov.ru Подтопление

В зоне подтопления ещё 27 жилых домов, в которых проживает 65 человек, 647 приусадебных участков. Остаются повреждёнными 17 участков дорог и девять деревянных переправ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двумя сутками ранее в пик половодья отрезанных от «большой земли» населённых пунктов в Новгородской области было 14, но вода спадает, на дорогах идут восстановительные работы.

Напомним, с 6 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.