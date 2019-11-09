Бернли, Великобритания, 9 ноября, 2019, 20:40 — ИА Регнум. «Бёрнли» одержал победу с «Вест Хэм Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Instagram@burnleyofficial Матч

В составе «Бёрнли» голы забили нападающие Эшли Барнс на 11-й минуте и Крис Вуд (на 44-й). Во втором тайме на 54-й минуте в ворота «Вест Хэм» влетел третий мяч, который был записан как автогол вратаря Роберто Хименеса.

В настоящее время «Бёрнли» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 15 очков после 12 туров. «Вест Хэм» идёт на 16-м месте с 13 очками.

Читайте также: «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в АПЛ