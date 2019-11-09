«Эвертон» на выезде переиграл «Саутгемптон»
Лондон, 9 ноября, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 12-го тура АПЛ 2019/20 между коллективами «Саутгемптон» и «Эвертон». Игра завершилась победой «ирисок».
MVP матча с оценкой 8.20 стал универсальный форвард сборной Бразилии Ришарлисон, забивший победный мяч «ирисок», совершивший 5 успешных обводок и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач игрока составила 63%.
«Эвертон», набрав 14 очков, поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 8-ю баллами идет на предпоследней строчке в зоне вылета.
Статистика матча («Саутгемптон"/"Эвертон»)
Удары 4/20
Удары в створ ворот 3/7
Соотношение владения 47%/53%
Нарушения правил 12/12
Корнеры 5/9
Оценки WhoScored 6.31/6.95
Составы на матч:
«Саутгемптон»: МакКарти, Вестергорд, Стивенс, Беднарек, Соареш, Уорд-Прауз, Ромеу, Ингс, Дженепо, Редмонд.
Запас: Есида, Адамс (↑ 81), Буфаль (↑ 46), Обафеми (↑ 90), Ган, Дансо, Валери.
Главный менеджер: Рафль Хазенхюттль.
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Динь, Мине, Сидибе, Ришарлисон, Сигурдссон, Уолкотт, Шнайдерлен, Дэвис, Тосун.
Запас: Бейнс, Кин (↑ 89), Калверт-Льюин (↑ 74), Ивоби (↑ 74), Коулман, Гордон, Лессль.
Главный менеджер: Марку Силва.
Бригада арбитров: Пол Тирни | Гарри Леннард | Эдриан Холмс | Тим Робинсон.
Желтые карточки: Сидибе — 65, Буфаль — 88.
Забитые мячи: Том Дэвис (Мейсон Холгейт) 4 — 0:1, Данни Ингс 50 — 1:1, Ришарлисон (Джибриль Сидибе) 75 — 1:2.