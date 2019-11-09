Валенсия, Испания, 9 ноября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. «Валенсия» одержала победу над «Гранадой» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Twitter@valenciacf Итоги матча

В составе «Валенсии» голы забили полузащитники Даниэль Васс на 74-й минуте и Ферран Торрес на седьмой минуте компенсированного времени.

На сегодняшний день «Валенсия» занимает седьмом место в чемпионате Испании, в активе команды 20 очков после 13 матчей. «Гранада» идёт на шестом месте с 20 очками.

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