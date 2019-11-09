Майнц, Германия, 9 ноября, 2019, 20:00 — ИА Регнум. «Унион» одержал победу над «Майнцем» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Twitter@fcunion Итоги матча

В составе «Униона» дубль оформил нападающий Себастьян Андерсон. Кроме того, автогол на счету защитника «Майнца» Даниэля Брозински.

В составе «Майнца» точными ударами отметились Карим Онисиво и Даниэль Брозински.

На сегодняшний день «Унион» занимает 11-е место в чемпионате Германии, в активе команды 13 очков после 11 туров. «Майнц» с девятью очками идёт на 16-м месте.

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