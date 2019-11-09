Берлин, 9 ноября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. 9 ноября в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 11-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 между коллективами «Шальке-04» и «Фортуна Дюссельдорф». Игра завершилась боевой ничьей со счетом 3:3.

Twitter@s04 Итоги матча

MVP противостояния я оценкой 8.80 стал 32-летний форвард Ровен Хеннингс, оформивший хэт-трик, нанеся всего 4 удара, и совершивший 1 успешный отбор. Точность передач немца составила 71%.

«Шальке-04» с 19-ю баллами временно поднялся на 5-ю строчку. «Фортуна Дюссельдорф», набрав 11 очков, поднялась на 14-ю позицию.

Статистика матча («Шальке-04"/"Фортуна Дюссельдорф»)

Удары 11/9

Удары в створ ворот 4/5

Соотношение владения 58%/42%

Нарушения правил 9/15

Корнеры 2/4

Оценки WhoScored 6.69/6.55

Составы на матч:

«Шальке-04»: Нюбель, Мак-Кенни, Кабак, Кенни, Очипка, Маскарель, Сердар, Калиджури, Арит, Шопф, Раман.

Запас: Ут (↑ 75), Матондо (↑ 71), Кутуку, Бужеллаб, Бургшталлер, Резе, Шуберт, Беккер, Меркан.

Главный менеджер: Дэвид Вагнер.

«Фортуна Дюссельдорф»: Стеффен, Хоффманн, Касим, Айхан, Гиссельманн, Циммер, Моралес, Циммерманн, Ковнацки, Хеннингс.

Запас: Финк (↑ 75), Томми (↑ 71), Контенто, Ампома, Зуттнер, Зоботтка (↑ 90), Бейкер, Кастенмейер, Текпетей.

Главный менеджер: Фридхельм Функель.

Бригада арбитров: Роберт Хартманн | Кристиан Лейхер | Марко Ахмюллер | Михаэл Бахер.

Желтые карточки: Моралес — 53, Мак-Кенни — 62, Финк — 76, Сердар — 80, Хоффманн — 89, Айхан — 90.

Забитые мячи: Даниэль Калиджури (Бенито Раман) 33 — 1:0, Роувен Хеннингс (пенальти) 62 — 1:1, Озан Кабак (Бастиан Очипка) 67 — 2:1, Роувен Хеннингс (Эрик Томми) 74 — 2:2, Суат Сердар 79 — 3:2, Роувен Хеннингс (Каан Айхан) 85 — 3:3.