Калининград, 9 ноября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Калининградская «Балтика» одержала победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Instagram@fcbaltika Итоги матча

На 40-й минуте счёт открыл полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин. А во втором тайме форвард Аллеф Андраде оформил дубль, забив на 73-й и 85-й минутах.

В настоящее время «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, в активе команды 36 очков после 22 туров. «Факел» идёт на 19-м месте с 15 очками.

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