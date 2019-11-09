Варшава, 9 ноября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Польши арестовали в Варшаве украинского преступника Игоря Мазура, разыскиваемого российскими спецслужбами, об этом 9 ноября рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Cezary p Польская полиция

Политик подчеркнул, что бандит участвовал в вооруженных действиях на Донбассе. В ближайшее время будет решаться вопрос о его экстрадиции.

В России Мазур разыскивается за преступную деятельность, в том числе и за участие в боестолкновениях, на Северном Кавказе.