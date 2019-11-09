Рим, 9 ноября, 2019, 19:10 — ИА Регнум. 9 ноября в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20 между коллективами «Брешия» и «Торино». Игра завершилась крупной победой туринской команды.

Twitter@TorinoFC_1906 Итоги матча

MVP матча стал Андреа Белотти, оформивший дубль ударами с пенальти, заработавший оценку 9.18, выигравший 3 воздушные дуэли и совершивший 1 успешный отбор и 2 обводки. Точность передач форвард сборной Италии составила 88%.

«Торино» набрал 14 очков и поднялся на 11-ю строчку. «Брешия» с 7-ю баллами осталась на предпоследней позиции в зоне вылета.

Статистика матча («Брешия"/"Торино»)

Удары 9/20

Удары в створ ворот 3/7

Соотношение владения 41%/59%

Нарушения правил 20/18

Корнеры 4/4

Оценки WhoScored 5.98/7.35

Составы на матч:

«Брешия»: Йоронен, Сабелли, Матею, Систана, Мангани, Тонали, Шпалек, Бисоли, Моруло, Айе, Балотелли.

Запас: Гастальделло, Ндой, Змргал (↑ 83), Доннарумма (↑ 60), Мангравити, Альфонсо, Морозини, Мартелла (↑ 46).

Главный менеджер: Фабио Гроссо.

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н’Кулу, Бремер, Лукич, Ансальди, Мейте, Верди, Айна, Ринкон, Белотти.

Запас: Войнович, Уйкани, Эдера, Беренгер (↑ 62), Миллико, Розати, де Сильвестри (↑ 78), Джиджи, Лаксальт (↑ 67).

Главный менеджер: Вальтер Мадзарри.

Бригада арбитров: Марко Гуида | Стефано Либерти | Филиппо Валериани | Валерио Марини.

Желтые карточки: Систана — 15, Матею — 26, Ансальди — 35, Лукич — 59, Мангани — 61, Мейте — 73, Тонали — 87.

Красные карточки: Алеш Матею — 41.

Забитые мячи: Андреа Белотти (пенальти) 17 — 0:1, Андреа Белотти (пенальти) 26 — 0:2, Алекс Беренгер (Диего Лаксальт) 75 — 0:3, Алекс Беренгер 81 — 0:2.