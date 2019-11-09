Санкт-Петербург, 9 ноября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, известный историк и реконструктор Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ, является одним из активистов Российского военно-исторического общества, членом научного совета РВИО.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов на лекции РВИО

На официальном сайте РВИО Олег Соколов характеризуется как «основатель движения военно-исторической реконструкции в России, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества, специалист по военной истории Франции, единственный в России историк, имеющий орден Почетного легиона».

Как уже сообщалось, во время реконструкций Соколов постоянно изображал Наполеона, а соратники обращались к нему как к императору — «Сир».

"Начиная с 1988 года, когда наше движение вышло из «подполья», мы каждый год в походах и битвах — в России, Испании, Германии, Италии, во Франции и даже в Англии, — рассказывал Олег Соколов на сайте РВИО в 2017 году во время одного из военно-исторических фестивалей. — Главное, чтобы конь был хороший. А с войсками я с любыми справлюсь. Командовал и французами, и англичанами, и немцами, и поляками, и итальянцами — со всеми нахожу общий язык. Бывает очень сложно. В этом году мне в Италии достался очень сумасшедший конь, взбрыкнул во время сражения, встал на «свечку» и сложную травму получил».

В июне 2017 года на книжном фестивале «Красная площадь» Олег Соколов выступал от Российского военно-исторического общества с лекциями, так же как министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, в рамках объединенной экспозиции «Отечественная История» Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.

«В церемонии открытия книжного фестиваля примет участие Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он осмотрит основные стенды и, разумеется, посетит павильон «Отечественная История», — сообщалось на сайте РВИО в те дни.

Олег Соколов также неоднократно выступал в Государственном историческом музее в рамках организованного РВИО лектория «Исторические субботы» с лекциями о наполеоновской эпохе.

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Напомним, 63-летний Олег Соколов подозревается в убийстве молодой женщины — по данным СМИ, 24-летней выпускницы истфака СПбГУ, аспирантки, с которой он состоял в близких отношениях. Однако личность погибшей должна подтвердить экспертиза.

По версии следствия, Соколов убил девушку, расчленил ее тело и пытался утопить останки в Мойке. Во время этого процесса он упал в реку, из которой был спасен. В рюкзаке мужчины нашли отчлененные женские руки. Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.