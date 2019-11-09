Москва, 9 ноября, 2019, 19:00 — ИА Регнум. По данным Росстата в большинстве регионов России преобладает женское население, об этом 9 ноября сообщает «Российская газета».

U.S. Consulate Vladivostok Анадырь

По данным социологической службы, почти во всех регионах страны женское население примерно на 5% выше, чем мужское.

В ряде областей можно наблюдать приблизительное равенство — это в Чеченской Республике, где число мужчин равняется 49,06%, в Ханты-Мансийске — представителей сильного пола здесь 49%. И лишь в Чукотке число мужчин на 0,11% больше, чем женщин.

Напомним, по данным Росстата на январь 2019 года в России на 1 тыс. мальчиков родилось 945 девочек. Однако с возрастом данный показатель значительно корректируется ввиду большей смертности мужского населения. К 70 годам на 1 тыс. мужчин приходится 2 тыс. 343 женщины.