Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. «Тамбов» одержал победу над «Ростовом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Twitter@rostovfc Итоги матча

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон. Однако во втором тайме футболисты «Тамбова» забили два мяча, отличились Георгий Мелкадзе и Владимир Обухов.

В настоящее время «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 30 очков после 22 матчей. «Тамбов» идёт на 13-м месте с 17 очками.

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