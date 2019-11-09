Челябинск, 9 ноября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. В Челябинской области снегопад не привёл к ограничениям движения транспорта на трассе М-5. Об этом сообщает «УралАвтодор».

Vk@uralavtodor74 Дорожная обстановка

По данным организации, обильно снег выпал на участке с 1548 по 1691 км. Снегопад прошёл с 2:00 до 9:15. Трассу вовремя очищают от снега. Задействовано 28 единиц техники.

«Усилиями дорожников ограничений движения не было допущено», — говорится в сообщении «Уралавтодора». В то же время представители компании признают, что скорость движения транспорта была снижена. Это вызвано не готовностью водителей транзитных машин к зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинскую область 9 ноября завалило снегом. Местами высота сугробов достигла 50 см.