Саранск, 9 ноября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Vk: ФК «Торпедо Москва» Матч Московское «Торпедо» — «Мордовия»

Счёт на 36-й минуте открыл защитник «Мордовии» Радик Юсупов. На 45-й минуте защитник «Торпедо» Роман Шишкин восстановил равновесие.

В настоящее время «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, в активе команды 51 очко после 22 туров. «Мордовия» идёт на последнем, 20-м, месте с 15 очками.

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