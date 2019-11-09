Берлин, 9 ноября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Михил Горбачев

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Напомним, интервью немецкому журналы Горбачев дал в честь 30-летней годовщины падения Берлинской стены, повлекшей за собой объединение Германии, а также символизирующее поражения СССР в «Холодной войне».