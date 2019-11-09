Лондон, 9 ноября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» одержал победу в дерби с «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Twitter@ChelseaFC Результаты матча

В составе «Челси» голы забили нападающий Тэмми Абрахам на 52-й минуте и полузащитник Кристиан Пулишич (на 75-й).

В настоящее время «Челси» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 26 очков после 12 туров. «Кристал Пэлас» идёт на девятом месте с 15 очками.