Киев, 9 ноября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России опубликовало заявление с ответом Международному суду ООН по поводу юрисдикции в вопросе о споре между Москвой и Киевом, соответствующее заявление 9 ноября было опубликовано на официальном сайте ведомства.

International Court of Justice Международный суд ООН

«Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее 8 ноября Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в споре между Украиной и Россией. Москва выдвинула свои возражения на сей счет, который не были приняты во внимание.