Москва, 9 ноября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Работы по реконструкции и строительству остановочных пунктов Московских центральных диаметров (МЦД) не помешают открытию движения поездов по маршрутам первых двух диаметров. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

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В ходе проверки подготовительных работ по запуску МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск» мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что на данный момент ведется активная работа, связанная с открытием первых МЦД. Так, осуществляется реконструкция путей, станций и остановочных пунктов центральных диаметров. Однако, большой объем строительных работ по реконструкции и строительству остановочных пунктов МЦД не помешают запуску движения поездов.

Кроме этого, мэр подчеркнул, что вагоны «Иволга» подвижного состава МЦД выполнены в соответствии с высокими требованиями к их технической оснащенности, что является принципиально новым этапом в развитии транспортного машиностроения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запуск движения первых МЦД намечен на 21 ноября 2019 года. Согласно, проведенному социологическому исследованию на портале «Активный гражданин» около 80% жителей столицы поддерживают их строительство.