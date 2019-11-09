Хельсинки, 9 ноября, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Карьяла — этапа Еврохоккейтура, который проходит в Финляндии. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Fhr.ru Матч Швеция — Россия

Сборная России на протяжении всего матча вела в счёте. В составе российской команды шайбы забросили Антон Слепышев, Дамир Жафяров, Кирилл Семёнов и Никита Сошников.

В третьем периоде сборной Швеции удалось отыграться и перевести игру в овертайм. Точными бросками отметились Карл Клингберг, Микаэль Викстранд, Фредрик Хендемарк и Никлас Ханссон.

Победитель встречи определился в серии послематчевых буллитов, в которой точнее оказались российские хоккеисты. Решающий бросок исполнил Никита Сошников.

Таким образом, сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла. Ранее подопечные Алексея Кудашова проиграли хозяевам турнира, сборной Финляндии, со счётом 3:4.