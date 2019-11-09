Витория-Гастейс, Испания, 9 ноября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. «Алавес» одержал победу над «Вальядолидом» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Twitter@Alaves Итоги матча

В составе «Алавеса» голы забили нападающий Хоселу (на 26-й минуте), полузащитник Томас Пина (на 32-й), а также форвард Лукас Перес, реализовавший пенальти на 75-й минуте.

На сегодняшний день «Алавес» занимает 16-е место в чемпионате Испании, в активе команды 12 очков после 12 матчей. «Вальядолид» идёт на 12-м месте с 17 очками.