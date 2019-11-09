Калуга, 9 ноября, 2019, 19:51 — ИА Регнум. В Калуге 9 ноября продолжился фестиваль, посвященного Великому стоянию на реке Угре 1480 года. Несмотря на то, что программа фестиваля рассчитана на все возрастные группы, наиболее активными его гостями стала молодёжь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Награждение участников фотоконкурса «Калужский край – место силы».

Лекцию об историческом значении Великого стояния на реке Угре прочитала на фестивале «УграФест» директор Института истории и права Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Ирина Берговская. Кандидат философских наук акцентировала внимание собравшихся в городском Инновационном культурном центре на том, что Великое Стояние на реке Угре стало кульминацией военной кампании, определив её исход. Перед угрозой поражения сплотились народ, церковь и власть. Внешняя угроза отягчалась сложной внутриполитической ситуацией. Однако к осени 1480 года внутренний раскол был преодолён. Главная внешнеполитическая задача рождающегося Московского государства была успешно решена.

Еще одним ярким мероприятием этого дня стало подведение итогов фотоконкурса «Калужский край — место силы». Работы фотографов демонстрируют художественное осмысление того, что именно на Калужской земле на берегах Угры родилась держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет.