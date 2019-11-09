Донецк, 9 ноября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Почти 65% жителей Донецкой и Луганской Народных Республик считают, согласно данным опроса, что территории Республик должны стать частью России. Опрос был проведён Украинским институтом будущего и 9 ноября опубликован в интернет-издании «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Социологическое исследование проводилось Украинским институтом и изданием «Зеркало недели» при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп» с 7 по 31 октября 2019 года. Всего методом интервью было опрошено 1606 респондентов, из них 800 проживали в ЛНР, а 806 — в ДНР. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Среди опрошенных жителей ЛНР и ДНР 64,3% видят Республики Донбасса в составе России. Среди них 50,9% придерживаются мнения, что ДНР и ЛНР должны стать частью России на правах одного из регионов, еще 13,4% видят ДНР и ЛНР частью России с присвоением ей особого статуса.

В состав Украины готовы войти лишь 18,5% опрошенных. Из них быть частью Украины на правах одного из регионов, как это было до Майдана, желают 5,1% респондентов, а еще 13,4% готовы войти в состав Украины с присвоением ЛНР и ДНР особого статуса. Полной независимости Республик 16,2% опрошенных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 96,2% жителей ДНР и ЛНР считают ответственными за военный конфликт в Донбассе украинские власти, пришедшие после государственного переворота 2014 года.