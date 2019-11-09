Москва, 9 ноября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Отец печально известной стритрейсерши Мары Багдасарян был лишен российского гражданства. Об этом сообщил журналистам его адвокат Давид Кемулария.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

По словам адвоката, Эльмар Багдасарян получил уведомление из Главного управления МВД России по Москве, в котором сказано, что после проведенной проверки он не считается приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Соответственно и его паспорт гражданина РФ является недействительным.

Теперь Багдасаряну предлагается для урегулирования правового статуса получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство.

Однако адвокат Кемулария заявил, что Багдасарян жил в России до 1991 года и имеет право на российский паспорт.

Напомним, что дочь Элмара Багдасаряна — Мара получила широкую известность после того, как стала фигуранткой резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen». Мару неоднократно задерживали за злостные нарушения правил дорожного движения. В итоге ее лишили водительских прав.