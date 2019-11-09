Иваново, 9 ноября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Футбольный ивановский клуб «Текстильщик» обыграл команду «Краснодар-2» в матче двадцать второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Дейнека. Футбол. 1928

Игра прошла на поле ивановского стадиона «Текстильщик» закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Единственный во встрече гол был забит только на 81-й минуте защитником «Текстильщика» Денисом Фоминым и стал решающим.

Отметим, по итогам матча «Текстильщик» набрал 17 очков и поднялся на восемнадцатую строчку турнирной таблицы ФНЛ. У «Краснодара-2» 23 очка в активе, что позволяет ему занимать тринадцатое место.