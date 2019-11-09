Багдад, 9 ноября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Адиль Абудул-Махди обратился к протестующим с призывом нормализации жизни в стране, об этом 9 ноября сообщает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

«Протесты помогали и будут продолжать помогать оказывать давление на политические группы для проведения реформ. Однако необходимо уже вернуться к нормальной жизни, что приведет к удовлетворению законных требований демонстрантов», — подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о реформах в избирательном праве.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября, в ходе столкновения на улицах многих городов страны погибли по меньшей мере 270 человек, несколько тысяч человек получили ранения.