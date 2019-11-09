Малоярославецкий район, Калужская область, 9 ноября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. 200 детей-инвалидов из Калужской области и соседних регионов приняли участие в детском музыкальном фестивале, посвящённом Матери Божией — «Радуйся, Радосте наша», который в четвёртый раз состоялся в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре. Соорганизатором фестиваля выступил Казанский девичий монастырь из Калуги, который много лет патронирует детей-инвалидов. Об этом 9 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru 200 детей-инвалидов приняли участие в детском музыкальном фестивале, посвящённом Матери Божией — «Радуйся, Радосте наша»

На фестивале было представлено более 30 номеров и в том числе, выступление детского духового оркестра. Участники фестиваля были поощрены дипломами и грамотами фестиваля в номинациях: хореографическое, хоровое и исполнительское искусства, драматургия, стихотворение, вокал. Среди призов: иконы Божией Матери, детские книги о православных святых, познавательные настольные игры. После церемонии награждения, участники и гости фестиваля исполнили совместно с хором воспитанницами пансиона «Отрада» песню «Солнечный круг».

Детский фестиваль «Радуйся, Радосте наша» для детей-инвалидов проводится в Калужской митрополии в рамках программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения духовно-просветительского центра «София» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.