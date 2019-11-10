Война: войска Украинского фронта освободили десятки поселений. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941-1945 гг.
Москва, 10 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 10 ноября: войска Украинского фронта освободили десятки поселений.
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10 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта освободили более 60 населённых пунктов.
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