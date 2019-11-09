Осло, 9 ноября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Норвежский шахматист Магнус Карлсен вышел из состава национальной федерации своей страны. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба норвежской федерации шахмат.

Lennart Ootes Магнус Карлсен

Как сообщается в норвежских СМИ, Карлсен вышел из федерации из-за разногласий по спонсору, так как последняя не согласилась на сотрудничество с букмекерской компанией Kindred, предлагавшей пять миллионов евро спонсорских за пять лет.

Также неясно будет ли Карлсен играть за сборную Норвегии на Олимпиаде 2020 года в Токио.

Отметим, Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году, когда обыграл Вишванатана Ананду из Индии.