Чунцин, Китай, 9 ноября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при фигуристов, проходящем в Чунцине.

Luu Анна Щербакова

По итогам исполнения короткой и произвольной программы Щербакова набрала 226,04 бала.

Второе место заняла представительница страны Восходящего солнца Сатоко Мияхара, набравшая 211,18 балла. Третьей стала ещё одна российская спортсменка — Елизавета Тукамышева, которая набрала по итогам исполнения двух программ 209,10 балла.

Отметим, это вторая победа Щербаковой на этапах Гран-при нынешнего сезона, ранее она выиграла Гран-при США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский дуэт фигуристов в составе Виктория Синицына и Никита Кацалаповстал победителем в соревнованиях танцевальных пар на этапе Гран-при в Чунцине.