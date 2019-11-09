Калуга, 9 ноября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. В калужском Инновационном культурном центре 8 ноября торжественно открылся фестиваля «УграФест», посвященного Великому стоянию на реке Угре 1480 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области Участников и гостей фестиваля «УграФест» приветствовал министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин от имени регионального правительства поздравил участников и гостей фестиваля с наступающим историческим праздником и выразил уверенность, что в ближайшем будущем этот день станет отмечаться и на федеральном уровне. «Российское государство с начала своего рождения влияло на судьбы мира, и будет влиять далее. На территории нашего региона происходили наиболее значимые события в истории страны. Но 11 ноября 1480 года занимает особое место. Это день основания суверенной российской государственности», — сказал Олег Калугин. Фестиваль «УграФест» пройдёт в течении трёх дней и рассчитан на разные возрастные группы. Первый день — молодежный, куда приглашены коллективы из Москвы, Калуги и Санкт-Петербурга. Вход на мероприятия фестиваля — бесплатный.

В Калужской области с 2016 года идет популяризации темы судьбоносного значения для России окончания Великого стояния на реке Угре. Это событие стало завершением почти 250-летнего ордынского ига и рождением независимого Российского государства со столицей в Москве. Главный вклад в победу над Ордой внес Иван III — мудрый стратег, дипломат, законодатель, государь всея Руси и объединитель русских земель.