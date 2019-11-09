Киев, 9 ноября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. У олигархов на Украине еще никогда не было так мало влияния на власть, как в настоящий момент, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук сегодня, 9 ноября, выступая на экономическом форуме в Киеве.

Facebook.com/ aleksey.goncharuk Алексей Гончарук

Гончарук подчеркнул, что на него лично не влияет «ни Ахметов, ни Коломойский», выразив убеждение, что президент Зеленский также «самостоятельный человек», который «не управляется СМС от олигархов»

«Я не считаю, что Коломойский куда-то возвращается… я не считаю, что влияние олигархов увеличивается. Оно уменьшается», — подчеркнул премьер.

Он прогнозирует, что влияние олигархов в масс-медиа Украины также постепенно будет уменьшаться, но сейчас в этим есть проблемы.

«За один день такое сделать невозможно. Очевидно, есть владельцы каналов, которые защищают свои интересы «, — заявил Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября в ходе пресс-марафона президент Зеленский заявил, что готов говорить и договариваться с любым олигархом — «они стали очень богатыми в нашей стране и поэтому они должны поработать на нашу страну».

Также он заявил, что необходимо «унять» Игоря Коломойского, который, в частности, судится относительно возвращения в его собственность Приватбанка, что грозит Украине моментальным разрывом сотрудничества с основными кредиторами.