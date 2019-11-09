Москва, 9 ноября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В Совфеде считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует посетить Институт космических исследований в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Украинского президента нужно пригласить в Москву и сводить на экскурсию в Институт космических исследований, что на Профсоюзной улице. Там ему расскажут, кто в действительности создал первый искусственный спутник», — сказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор шуткой отреагировал на слова президента республики о том, что украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.

«Теперь президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось заявить, что Украина — родина слонов», — заключил Клинцевич.