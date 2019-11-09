Вашингтон, 9 ноября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Три главные звезды прошедшего игрового дня определены в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Их имена опубликованы 9 ноября на сайте лиги.

Робби Фаббри

Первой звездой дня признан нападающий хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» Робби Фаббри, который оформил дубль в матче с командой «Бостон Брюинз» (4:2 в пользу «Детройта»).

Второй звездой дня стал финский голкипер команды «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен, сыгравший «на ноль» в матче с командой «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0 в пользу «Эдмоттона») и отразивший 29 из 29 бросков по своим воротам.

Третьей звездой дня признали форварда команды «Виннипег Джетс» Кайла Коннора, который набрал 2 (шайба + результативная передача) очка в игре с клубом «Ванкувер Кэнакс» (4:1 в пользу «Виннипега»).