Киев, 9 ноября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. На Украине монополисты энергорынка специально старались держать запасы угля в значительно меньшем от необходимого количества к зимнему сезону размере.

Иван Шилов ИА REGNUM Угольная шахта

Такое заявление сделал премьер-министр страны Алексей Гончарук сегодня, 9 ноября, выступая на экономическом форуме в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук констатировал, что ранее, на протяжении длительного времени, запасы угля были фактором шантажа государства для получения уступок.

«Ты запасаешь очень мало угля, затем приходишь и говоришь: или я отключаюсь завтра, и население без света и тепла, или вы мне идете на уступки. С нами так играть не получится», — заявил премьер.

Глава правительства добавил, что еще буквально в сентябре запасы угля были рекордно низкими и Украина рисковала, по словам Гончарука, вообще «не войти в отопительный сезон».

«Задача номер один, которая перед нами стояла, — нарастить запасы угля, и мы это сделали. Если сравнить объем этого ресурса по состоянию на 1 сентября и сейчас, то вы увидите, что он увеличился вдвое» , — резюмировал он.

Кто конкретно ранее «шантажировал» правительство Украины, Гончарук уточнять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, 6 ноября запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций впервые превысили 1,9 млн тонн, что даже больше, чем было в прошлом году.

«Теперь мы к зиме готовы, несмотря на желание некоторых «доброжелателей». Хочется… чтобы исчез шантаж накануне зимы», — заявил глава энергетического комитета Рады, представитель «Слуги народа» Андрей Герус.

Депутат не стал уточнять, где именно Украина в столь сжатые сроки закупила необходимое количество угля.